Exclusive: क्या पाक समर्थित खालिस्तानियों ने की रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या?

नई दिल्ली. साल 1985 के एयर इंडिया धमाका मामले में मुख्य आरोपी रहे और बाद में निर्दोष पाए जाने पर साल 2005 में बरी हुए रिपुदमन सिंह मलिक की कनाडा के सर्रे शहर में गुरुवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई. ऐसा माना जा रहा है कि 20 जुलाई को एक साक्षात्कार में उन्होंने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों को बेनकाब करने की योजना बनाई थी और शायद इसीलिए उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया.

सीएनएन-न्यूज़18 ने विशेष रूप से एक खुफिया नोट हासिल किया है, जो ‘अनुचित’ तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए ठोस प्रयासों का संकेत देता है, जिसका अर्थ है उन आवाजों को डराना जो भारत के साथ गठबंधन करने की हिम्मत करती हैं. शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ है.

इंटेल नोट में क्या लिखा है

रिपुदमन सिंह मलिक खालसा क्रेडिट यूनियन और खालसा स्कूल के संस्थापक थे. वह जल्द ही खालसा कॉलेज शुरू करने वाले थे जिसके लिए उन्होंने अकाल तख्त जत्थेदार को आमंत्रित किया था. तीन हफ्ते पहले, खालसा कॉलेज की नींव रखने के लिए जत्थेदार तीन दिनों के लिए उनसे मिलने के लिए आने वाले थे. लेकिन मलिक के आलोचक घेराव की धमकी देने लगे. इसके बाद दौरा रद्द कर दिया गया.

