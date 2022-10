‘इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई’ जिम्बाब्वे से हुई पाकिस्तान की हार तो सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप 2022 के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की टीम इस विश्व कप में अब तक खास प्रदर्शन नहीं कर पायी है. बता दें कि जिम्बाब्वे द्वारा दिए गए 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान केवल 129 रन ही बना पायी. वहीं इस हार के चलते पाकिस्तान को सेमिफाइनल में जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. सेमिफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को अब अपने बाकी के मैच में जीत हासिल करने पड़ेगी. वहीं पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी समर्थकों ने गुस्सा निकालना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

Pic 1 – Pakistan After 20 overs of Zimbabwe batting Pic 2- Pakistan after 20 overs of their batting. #PAKvsZIM pic.twitter.com/amXnUFprQy — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 27, 2022

Zimbabwe beat Pakistan

And do not call this an upset. It’d be disrespectful to @ZimCricketv who’ve played so well and deserve all the respect and praise. Pic unrelated #PAKvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/RDxKasz05p — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 27, 2022

Every indians right now

Thank you so much Zimbabwe team Pakistani ko Aukat yaad dilane ke liye #PAKvsZIM #zimbabar #T20WC2022 #Zimbabweans pic.twitter.com/zlRVrY1J9L — Md Shaqlain Reza (@ShaqlainReza) October 27, 2022

बता दें कि इस बार के वर्ल्ड कप में कई बड़ी टीमों को छोटी टीम ने हार का स्वाद चखाया है. इससे पूर्व नामीबिया ने श्रीलंका को हराया था. स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को, आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को और आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में बड़ी टीमों का खेल बिगाड़ा है.

Tags: Pakistan cricket team, Zimbabwe vs pakistan