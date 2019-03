I have asked Indian High Commissioner in Pakistan to send a report on this. @IndiainPakistan Loading... https://t.co/r4bTBSoy9d via @TOIWorld

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 24, 2019



Mam its Pakistin internal issue and rest assure its not Modi's India where minorities are subjugated its Imran Khan's Naya Pak where white color of our flag is equally dearer to us.I hope you ll act with same diligence when it comes to rights of Indian Minorities

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 24, 2019



Mr.Minister @fawadchaudhry - I only asked for a report from Indian High Commissioner in Islamabad about the kidnapping and forced conversion of two minor Hindu girls to Islam. This was enough to make you jittery. This only shows your guilty conscience. @IndiainPakistan

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 24, 2019



Madam Minister I am happy that in the Indian administration we have people who care for minority rights in other countries. I sincerely hope that your conscience will allow you to stand up for minorities at home as well. Gujarat and Jammu must weigh heavily on your soul.

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 24, 2019

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद खान के बीच ट्विटर पर बहस हो गई. दरअसल, सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान स्थित भारतीय हाईकमिश्नर से दो हिन्दू बच्चियों के अपरहण पर रिपोर्ट भेजने को कहा था. कथित तौर पर दो बच्चियां सिंध क्षेत्र से अपहृत कर ली गईं और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया. घटना होली के एक दिन पहले शाम की बताई जा रही है.एक खबर कोट करते हुए स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने भारतीय हाईकमिश्नर से इस पर रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मांगने संबंधी ट्वीट पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि, 'मैम यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है.' इस पर सुषमा ने जवाब दिया कि 'मैंने केवल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त से दो नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन के बारे में रिपोर्ट मांगी. यह आपके चिड़-चिड़ेपन को बयां करने के लिए काफी है. यह केवल आपके दोषी विवेक को दर्शाता है.' हुसैन ने इसके बाद गुजरात दंगों का जिक्र किया और स्वराज को जवाब देते हुए कहा कि 'हमें खुशी है कि आप दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए खड़ी हैं. मुझे उम्मीद है कि आप घर में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खड़ी होंगी.' माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर वाकयुद्ध ऐसे समय में हुआ जब फरवरी में पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई मौकों पर कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा.