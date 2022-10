Video: इंटरपोल की महासभा में दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को लेकर उठा सवाल, पाकिस्तान ने साधी चुप्पी

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल की 90वीं सालाना महासभा का आयोजन किया गया है. 4 दिनों तक चलने वाली इस महासभा में दुनिया के 195 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं, जिनमें सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं. इस बैठक में शरीक होने के लिए पाकिस्तानी डेलिगेशन भी दिल्ली पहुंचा है.

इंटरपोल के कार्यक्रम में पाकिस्तान के इस डेलीगेशन से जब पूछा गया कि क्या वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे तो इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी.

#WATCH | Pakistan’s director-general of the Federal Investigation Agency (FIA) Mohsin Butt, attending the Interpol conference in Delhi, refuses to answer when asked if they will handover underworld don Dawood Ibrahim & Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed to India. pic.twitter.com/GRKQWvPNA1

— ANI (@ANI) October 18, 2022