फिर वायरल हो रहा पाक पत्रकार चांद नवाब का वीडियो, देखिए मौसम की खबरों की मजेदार रिपोर्टिंग

नई दिल्ली. एक बार फिर पाकिस्तान के पत्रकार चांद नवाब ने फिल्म बजरंगी भाईजान की याद दिला दी. चांद नवाब का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कराची में समंदर किनारे धूल भरी आंधी और सर्द हवाओं की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि कराची में साहिल किनारे का मौसम बेहत मस्त हैं, इसलिए किसी दुबई या विदेश जाने की जरूरत नहीं लेकिन साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि दुबले-पतले लोग यहां न आए. वे इस हवा में उड़ जाएंगे. पाकिस्तान के कई लोगों ने उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. चांद नवाब के किरदार को फिल्म बजरंगी भाईजान में दिखाया गया था जिसे नवाजुद्दीन सिद्दकी ने प्ले किया था.

वीडियो में क्या है

चांद नवाब हाथ में न्यूज चैनल का माइक लेकर बोल रहे हैं- इस वक्त मैं कराची में साहिल पर खड़ा हूं जहां मिट्टी का तूफान है, ठंडी-ठंडी हवाएं हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, कराची के शहरी समंदर पर पहुंच रहे हैं. लेकिन इस तूफान से मेरे बाल उड़ रहे हैं, मुंह में मिट्टी जा रहा है और आंखें खोली नहीं जा रही है. जो दुबले-पतले लोग हैं वो यहां न आए, वे हवा के साथ उड़ सकते हैं लेकिन मौसम खुशगवार है. लेकिन मिट्टी का तूफान इतना अच्छा है कि आपको सउदी या दुबई जाने की जरूरत नहीं है. चांद नवाब कहते हैं कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक कराची में समंदर किनारे इसी तरह ठंडी हवा चलती रहेगी. इसलिए आप यहां आए और इसका मजा लें. इस वक्त में कोई अरब में नहीं बल्कि कराची के साहिले समंदर में मौजूद हूं जहां तेज हवा के साथ मिट्टी का तूफान है लेकिन लोग यहां पर तफरी के लिए आ रहे हैं. चांद नवाब इसके बाद ऊंच पर चढ़ जाते हैं और वहां का हाल बताते हैं. वे कहते हैं इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद हूं. यहां तेज हवाएं चल रही हैं और हम खूब इंज्वॉय कर रहे हैं.

Chand Nawab reporting on Karachi’s dusty winter winds. Warns doblay-patlay people that they can be blown away by the dust storm. pic.twitter.com/mgYmW2mrbG

