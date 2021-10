Pampore Encounter: सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, मोस्ट वांटेड आतंकी मुश्ताक ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में दो पुलिस कांस्टेबल की हत्या में शामिल लश्कर का मोस्ट वाटेंड आतंकवादी मुश्ताक खांडे आज सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया है. पुलवामा (Pulwama) के पंपोर (Pampore) में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर के दो आतंकियों को मार गिराया है. कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि आम नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षाबलों ने 9 मुठभेड़ में 13 आतंकियों को मार गिराया है. उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने पिछले 24 घंटे में श्रीनगर शहर में 3 आतंकियों को ढेर किया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में अब तक दो आतंकियों को मार गिराया गया है. सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है. इसके साथ ही आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद हुई है. इलाके पुलिस ने तलाश अभियान जारी रखा है.

पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकी मुस्ताक खांडे ने श्रीनगर के बघाट में 2 पुलिसकर्मियों मोहम्मद यूसुफ और सीटी सुहैल की उस समय हत्या कर दी थी जब वे पंपोर के दग्रबल में चाय पी रहे थे. इसके अलावा भी दोनों आतंकी कई अन्य अपराधों में शामिल थे.

J&K | An encounter is underway between security forces and terrorists in Drangbal area of Pampore, Pulwama.

Top LeT commander Umar Mustaq Khandey is trapped. He was involved in the killings of police personnel & other terror crimes.

