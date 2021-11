Delhi AQI: ऐसे कैसे सुधरेगी दिल्ली की हवा? पंजाब में 1 दिन में 4458 जगहों पर जली पराली, हरियाणा में 227 मामले

चंडीगढ़. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में बढ़े वायु प्रदूषण के बीच पंजाब (Punjab) में पराली (Stubble Burning) जलाने का सिलसिला जारी है. राज्य की पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab University) और पीजीआई (PGI Chandigarh) की इन्वायरमेंट स्वास्थ्य की टीम ने दावा किया है कि सोमवार को राज्य में साढ़े 4,400 से अधिक जगहों पर पराली जलाई गई. मिली जानकारी के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर और PGI चंडीगढ़ के डॉक्टर रविंद्र खैवाल के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब-हरियाणा में कल 4,685 जगह पराली जलाई गई. इसमें के पंजाब में 4,458 और हरियाणा में 227 जगह पराली जलाई गई. बताया गया कि अंबाला में पराली जलाने के मामलों में 80% तक गिरावट दर्ज की गई है.

पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने कहा कि पराली जलाने के खिलाफ सरकार और प्रशासन के कदम कुछ सार्थक हुए हैं. उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस बार 51% कम स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) हुई है. धीरे-धीरे और कम हो जाएगी. अगर 51% कम हुई है तो अगले साल इससे भी कम पराली जलेगी.

Today, over 4685 crop residues firecounts 🔥noted over Punjab & Haryana. Punjab had a major count at 4458. The peak will be done by next week but air pollution will remain high @ANI @PTI_News @CMOPb @cmohry @ArvindKejriwal @moefcc @CPCB_OFFICIAL @myogiadityanath @sumanmorpu pic.twitter.com/G8UvCRFHby

— Ravindra Khaiwal (@KhaiwalPGI) November 8, 2021