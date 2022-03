Parliament Budget Session: वित्त मंत्री ने पेश किया जम्मू-कश्मीर का बजट, सदन में लगे मोदी-मोदी के नारे, LS-RS 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जम्मू-कश्मीर का बजट पेश किया. इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार लोकसभा में पहुंचे तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया. पूरा सदन करीब 1 मिनट तक मोदी…मोदी…मोदी के नारों से गूंज उठा. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन कांग्रेस, माकपा, आरएसपी, वाईएसआरसीपी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और रूस के साथ संघर्ष के चलते यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के मेडिकल एजुकेशन को लेकर चर्चा की मांग की. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने और रूस-यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.

