Parliament Monsoon Session Live: संसद परिसर में निलंबित सांसदों का 50 घंटे तक दिन-रात प्रदर्शन जारी

बुधवार की रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और कहा कि उनकी पार्टी व अन्य विपक्षी दल आयोजित दिन-रात धरने में हिस्सा लेंगे. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम और आप दोनों सदनों के सांसद, संसद परिसर में बारी-बारी से 50 घंटे तक लगातार धरना दे रहे हैं. वे कीमतों में बढ़ोतरी और खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी पर तत्काल बहस की मांग के लिए अपने निलंबन का विरोध कर रहे हैं.’

Congress, DMK, TMC, CPM & AAP MPs from both Houses on 50 hour continous dharna by turns in Parliament precincts. They are protesting their suspension for demanding URGENT debate on price rise and GST on food items. (1/2) pic.twitter.com/4IhWLZlaGY

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 27, 2022