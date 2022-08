Parliament Monsoon Session Live: महंगाई पर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही ये बात

राज्याभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मुद्रास्फीति के मुद्दे को सदन में रखने के लिए हमारे बीच आम सहमति है. जब पूरे भारत में लोग महंगाई से प्रभावित होते हैं, तो बीजेपी इससे अप्रभावित लगती है, वे मोटी चमड़ी वाले लोग हैं.

Delhi | We’re ready to discuss the issue of price rise & have a consensus among us to keep the issue of inflation in the house. When people across India are affected by inflation, BJP seems to be unaffected by it, they’re thick-skinned people: RS LoP Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/xCh9mzJ6XU

