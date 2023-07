राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने संसद के मौजूदा सत्र के लिए आप सांसद संजय सिंह के निलंबन के साथ-साथ मणिपुर मुद्दे पर अपना धरना जारी रखा.

#WATCH | Delhi | Opposition MPs of the Rajya Sabha continue their sit-in protest over the suspension of AAP MP Sanjay Singh for the current session of the Parliament as well as the Manipur issue. pic.twitter.com/VnQo48qkok

— ANI (@ANI) July 25, 2023