मणिपुर से लौटकर आए ‘INDIA’ गठबंधन के सांसद आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. इस दौरान 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर, हरियाणा और संसद में जारी गतिरोध का मुद्दा उठाएगा. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज वे लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे और वहां के हालात से उन्हें अवगत कराएंगे.

