कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “राहुल गांधी क्या कहते हैं हम उसका इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने मणिपुर का दौरा किया है और इस बीच उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की है. उन्हें अर्थव्यवस्था और मणिपुर में स्थिति की जमीनी हालात के बारे में पता है. इसलिए, उनके पास एक बहुत ही मूल्यवान दृष्टिकोण है, जिसे हम सभी सुनने के लिए उत्सुक हैं.”

#WATCH | Delhi: Congress MP Gaurav Gogoi says, "We look forward to what Rahul Gandhi has to say. He has visited Manipur and in the meantime, he has met with the cross sections of Indian society. He knows the state of the economy and the ground situation in Manipur. So, he has a…"

— ANI (@ANI) August 8, 2023