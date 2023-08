दिल्ली सेवा विधेयक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, “यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है. चुनाव के दौरान उन्होंने (बीजेपी) कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे. लेकिन चुनाव हार गए. केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है. वे ईर्ष्यालु हैं. हम राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे.”

#WATCH | Delhi: On Delhi Services Bill, Uddhav Thackeray Faction MP Sanjay Raut says, “This bill is an attack on the federal structure of India. During the elections, they (BJP) had said that they will give statehood to Delhi but lost the election to Arvind Kejriwal. Kejriwal’s… pic.twitter.com/CNgwUuF0Gl

