मणिपुर मुद्दे पर संसद में हंगामे और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, ”वे चर्चा की मांग कर रहे हैं और हम तैयार हैं. गृह मंत्री ने कहा है कि चर्चा तब तक चल सकती है जब तक वे (विपक्ष) ) चाहते हैं. वे क्यों चाहते हैं कि पीएम पहले बोलें? पीएम पहले ही संसद के बाहर बोल चुके हैं. जब जरूरी होगा तब वह अंदर बोलेंगे. वह चर्चा के बाद बोल सकते हैं. लेकिन वे हंगामा कर रहे हैं.”

#WATCH | On ruckus in the Parliament over Manipur issue and No Confidence Motion by the Opposition, BJP MP Jagannath Sarkar says, “…They are demanding discussion and we are ready. Home Minister has said that the discussion can run as long as they (Opposition) as they want. Why… pic.twitter.com/4ZZeGJuqfn

— ANI (@ANI) July 27, 2023