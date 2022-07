Parliament Monsoon Session LIVE Updates: महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला-बोल, लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित

संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और जीएसटी दर में बढ़ोतरी के विरोध में आज विपक्षी दल एक साथ आए हैं. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.

Delhi | Today, opposition parties have come together to protest against price rise, inflation and GST rate hike of some essential commodities. We will fight against this: Congress leader Mallikarjun Kharge at Parliament pic.twitter.com/KxsaAHrWkp

— ANI (@ANI) July 19, 2022