शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ”यह पीएम की जिम्मेदारी थी कि वह संसद में आएं और मणिपुर के मुद्दों को बताएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. यही कारण था कि हमें अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ा. मुझे उम्मीद है कि आज वह सभी सवालों का जवाब देंगे.”

#WATCH | Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "It was the responsibility of the PM to come to the parliament and convey the issues in Manipur, but he didn't. This was the reason why we had to pass a no-confidence motion. I hope today he'll answer all the questions."

