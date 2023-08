विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘दिल्ली बिल पर वे अपना रुख सामने नहीं रख सके. साफ है कि अब तक विपक्ष ने देश की जनता को सिर्फ आंख दिखाने का काम किया है. उन्होंने देश का समय और पैसा बर्बाद किया है. पहले दिन से तय था कि मणिपुर पर चर्चा होगी. विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई तर्क या तथ्य नहीं है.’

#WATCH | Delhi: On Opposition, Union Minister Anurag Thakur says, “…On the Delhi Bill, they could not put their stance forward. It was clear that till now the Opposition has only worked to eyewash the people of the country. They have wasted the time and money of the country. It… pic.twitter.com/hPHoWFfAj3

— ANI (@ANI) August 4, 2023