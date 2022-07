Parliament Monsoon Session LIVE: संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, 'असंसदीय शब्दों' की सूची, महंगाई, अग्निपथ योजना पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सभी सांसदों से गहराई से विचार करने और चर्चा करने का आग्रह करता हूं. पीएम ने कहा कि संसद का यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हो रहे हैं. आज (राष्ट्रपति चुनाव के लिए) वोटिंग हो रही है. इस दौरान नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश का मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे.

This Session is also important because elections for the office of President & Vice President are taking place right now. Voting (for the Presidential election) is taking place today. During this period, the new President and Vice President will begin guiding the nation: PM Modi pic.twitter.com/PJMM0zUucP

— ANI (@ANI) July 18, 2022