'चूंकि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया...', जयशंकर का विपक्ष पर हमला, विदेश नीति पर जारी किया Video

नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में उनके बयान के दौरान किए गए हंगामे को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधा है. एस जय शंकर ने सदन में दिए गए अपने भाषण के बीच में अवरोध उत्पन्न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा शुक्रवार को कहा, ‘कल मैंने संसद और देशवासियों को विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना चाहा…दुख की बात है कि विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में मेरे बयान को बार-बार बाधित किया. उनके लिए पक्षपातपूर्ण राजनीति राष्ट्रीय प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण थी.’

अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के हालिया घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र की यात्राओं के महत्व पर जोर दिया. विदेश मंत्री ने इक्कीस मिनट के प्रसारण वीडियो में अंतरराष्ट्रीय मंच पर इनके प्रभाव पर जोर दिया. एस जयशंकर ने कहा, ‘… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से 23 जून तक अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी अमेरिका यात्रा थी. उन्हें दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ सम्मान दिया गया.’

Yesterday, my statement to the Parliament on recent developments in Indian foreign policy was continuously disrupted.

Here is a thrust of my remarks. https://t.co/fXikQSVhfj

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 28, 2023