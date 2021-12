Winter Session Live: लोकसभा की कार्यवाही जारी, राज्यसभा स्थगित;, निलंबित सांसद सदन के बाहर कर रहे प्रदर्शन

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान (Winter Session Today Update) लोकसभा (Winter Session of Loksabha) में बुधवार को कोविड-19 महामारी (Discussion on covid-19 In Parliament) पर एक अल्प अवधि की चर्चा के लिए समय आवंटित किया गया है. यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होगी, जिसके तहत सदस्य कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के बारे में विवरण मांग सकते हैं.

जोशी ने कहा कि लोकसभा में बुधवार को महामारी पर एक अल्प अवधि की चर्चा होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में कहा कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि यह देश में नहीं पहुंचे.