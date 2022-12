तिरुवंनतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि तवांग पर चीन की नजर है. वहां हमें बेहद चौकन्‍ना रहने की जरूरत है. मैं समझता हूं कि हमारी सेना ने जो किया उसे पूरे देश का समर्थन मिलना चाहिए.

No doubt that China has its eyes on Tawang.We've to be very alert there.I think what our Army did y'day had the support of entire country. I told Defence Min that they should show the world that India is one&every member of every party is with Army on this: Cong MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/HOlhtzxzP4

— ANI (@ANI) December 13, 2022