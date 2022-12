Parliament Winter Session Live Updates: संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू, खड़गे के चैंबर में विपक्ष की मीटिंग

संसद भवन में एक तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो रही है. भारत-चीन के साथ ही अन्‍य मसलों पर संयुक्‍त रणनीति के तहत कार्य करने के लिए बातचीत हो रही है.

#ParliamentWinterSession | Opposition leaders' meeting underway at the chamber of Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, to chalk out a joint strategy on the Indo-China tussle and other issues.

(Pics source: Mallikarjun Kharge's office) pic.twitter.com/KSo6iuC7Fi

— ANI (@ANI) December 14, 2022