भोपाल. मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा एक यात्री उस समय हैरान रह गया, जब उसने अपनी रोटी में कॉकरोच को देखा. उसे खाना आईआरसीटीसी (IRCTC) के कैटरिंग स्टाफ ने परोसा था. यह घटना उस समय हुई जब यात्री भोपाल से ग्वालियर जा रहा था. यात्री ने खाने में कॉकरोच के फोटो को ट्विटर पर शेयर कर किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) द्वारा परोसे गए खाने को लेकर लोगों ने नारजगी जाहिर की.

सुबोध पहलाजान ने ट्विटर पर साझा की गई तस्वीरों में कीड़े को रोटियों से चिपके हुए दिखाया गया है. यात्री ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. उसने @IRCTCofficial टैग किया और #Vandebharatexpress और #VandeBharat जैसे हैशटैग का उपयोग किया. पहलाजान ने लिखा, ‘@IRCTCofficial वंदे भारत ट्रेन में अपने खाने में कॉकरोच मिला.

@IRCTCofficial found a cockroach in my food, in the vande bharat train. #Vandebharatexpress#VandeBharat #rkmp #Delhi @drmbct pic.twitter.com/Re9BkREHTl

— pundook🔫🔫 (@subodhpahalajan) July 24, 2023