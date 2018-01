For a brand that almost always starts its advertising by bad-mouthing 'those MNC companies' as looters and calls itself as '100% purity and 100% charity' (the tactic sure seems to be working for them given their spectacular success in the recent past), Patanjali seems to be

given the number of people in India who are naturally born with the so-called 'dark' complexion. The other irony is that the so-called MNC made 'dark complexion' into a confidence/success problem and Patanjali, a proudly Indian brand, is continuing to use that

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश को गोरेपन से बहुत प्यार है. तभी तो फेयरनेस क्रीम से लेकर गोरे होने के साबुन, फेस वॉश और चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों का रंग गोरा करने का दावा करने वाले प्रोडक्‍ट्स काफी डिमांड में रहते हैं.बाबा रामदेव की पतंजलि ने अपने हालिया विज्ञापन में सांवले रंग को स्किन की बीमारी बताया है. इस विज्ञापन में पतंजलि सांवले रंग को कमतर समझने की समाज की धारणा को बढ़ावा देते नजर आ रही है. पतंजलि ने अपने ब्यूटी क्रीम के विज्ञापन में सांवले रंग को झुर्रियों की तरह ही स्किन की समस्या बताया है.17 दिसंबर को डेक्कन क्रोनिकल में छपे विज्ञापन में पतंजलि ने अपने ब्यूटी क्रीम के बारे में लिखा, "यह क्रीम ड्राई स्किन, झुर्रियों और सांवले रंग जैसी स्किन की बीमारियों के लिए काफी लाभकारी है." इस विज्ञापन में पतंजलि ने आगे लिखा है कि यह क्रीम 100 प्रतिशत प्राकृतिक खूबसूरती का अहसास कराता है.Possesses the benefits of wheat germ oil, turmeric, aloe-vera, and basil etc. which are extremely beneficial for skin ailments like dry skin, dark complexion and wrinkles. Patanjali beauty cream is not just another cream but is a skin nourishment tonic and treatment. It gives you the confidence of 100% natural beauty. Try it yourself and suggest to your family and friends.(गेहूं के बीज के तेल, हल्दी, एलोवेरा और तुलसी आदि के गुणों से युक्त यह क्रीम ड्राई स्किन, सांवले रंग और झुर्रियों जैसी स्किन की बीमारियों के लिए बेहद लाभकारी है. पतंजलि ब्यूटी क्रीम कोई आम क्रीम नहीं है बल्कि यह एक स्किन नरिशमेंट टॉनिक और ट्रीटमेंट है. यह आपको 100 प्रतिशत प्राकृतिक खूबसूरती का आत्मविश्वास देता है. खुद इस्तेमाल करें और अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं.)पढ़ेंःकार्तिक (@beastoftraal) नाम के एक ट्विटर यूजर ने स्क्रीनशॉट के साथ इस विज्ञापन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने लिखा, "बाबा रामदेव! सांवला रंग स्किन की बीमारी नहीं है."कार्तिक ने आगे लिखा कि एक ब्रांड जो अपने विज्ञापनों में मल्टी नेशनल कंपनियों को बुरा बताते हुए खुद के शत प्रतिशत शुद्ध होने का दावा करता है वह खुद उन बड़ी कंपनियों की तरह डार्क स्किन को एक समस्या बता रहा है. फर्क बस इतना है कि वो कंपनियां जानती हैं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, वहीं पतंजलि खुले तौर पर सांवले रंग को बीमारी बता रही है.सबसे अजीब यह है कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पतंजलि भी उन मल्टी नेशनल कंपनियों की राह पर चल रही है.बता दें कि भारत में अब भी सांवले रंग को कमतर आंका जाता है. यहां फेयरनेस प्रोडक्ट्स का कारोबार बेहद बड़ा है.