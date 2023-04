महिला की सारी सब्जी खरीद कर शख्स ने की मदद, हर्ष गोयनका ने दिया मजेदार जवाब

Viral Post News: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर तरीके की सामग्री मिल सकती है. जैसे मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो, या सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामग्रियां. लेकिन इन सबमें कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं. लोग गरीब या कहें तो आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों की मदद कर यहां पोस्ट शेयर करते है. ऐसी पोस्ट करने वाले कभी-कभी काफी सराहे जाते हैं लेकिन कभी-कभार ट्रोल भी हो जाते हैं. ट्रोल होने वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही है. आज हम एक ऐसी ही पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. जिनमें एक मशहूर शख्स एक गरीब सब्जी वाली की मदद कर ट्रोल हो रहा है. हम बात कर रहे हैं मशहूर उद्यमी और लेखक पवन कौशिक की.

दरअसल, पवन कौशिक ने सड़क के किनारे मटर बेच रही एक बूढ़ी सब्जी वाली से उनकी पूरी मटर खरीद कर उनके साथ तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया. अपनी पोस्ट में उन्होंने मशहूर भारतीय बिजनेस टाइकून हर्ष गोयनका को भी टैग किया. कौशिक ने बताया कि वह सड़क के किनारे मटर बेच रही अम्मा जी से मिले, उन्होंने बिना मोलभाव किए उनका पूरा सामान खरीदने का फैसला किया. उन्हें ऐसा करके अच्छा भी लगा. उन्होंने बताया कि ऐसा करने से उनकी चैरिटी करने की भावना और भी बढ़ गई.

One day I met Amma Ji. Sitting on the side of road and selling peas. I decided to purchase all peas without bargaining and asked her to take rest. It’s an amazing feeling to help others. Some acknowledge it and some still question it. @hvgoenka #Motivation #helpinghand pic.twitter.com/iLlgC9WXpc

— Pavan Kaushik (@PavanKaushik3) April 19, 2023