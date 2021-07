पेगासस पर कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने किया खारिज, पूछा- मानसून सत्र से पहले ही यह क्यों आया

नई दिल्ली. भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया रिपोर्ट में आये पेगासस जासूसी विवाद पर कहा कि इस पूरे मामले से भारत सरकार या भाजपा को जोड़ने के मामले में अंशमात्र भी सबूत नहीं हैं. भाजपा नेता ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस खबर को सामने लाने वालों ने भी यह दावा नहीं किया कि उस डेटाबेस में मौजूद कोई भी विशेष मोबाइल नंबर यह साबित नहीं करता है कि उसके ऊपर पेगासस स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) का हमला हुआ है.

'पेगासस प्रोजेक्ट' मीडिया रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के दबाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भाजपा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए राजनीतिक औचित्य की निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियों का पार्टी पुरजोर खंडन करती है. 50 से अधिक वर्षों से भारत पर शासन करने वाली पार्टी के लिए यह एक नया निचला स्तर है.' प्रसाद ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार से परे हैं. भाजपा कांग्रेस द्वारा लगाए गए पेगासस मामले के सारे आरोपों को खारिज करती है. कांग्रेस ने अब तक पेगासस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं.'

फोन में आसानी से घुस जाता है Pegasus Spyware, वॉट्सऐप को भी कर लेता है हैक

'देश में आधारहीन एजेंडा तैयार करने का प्रयास'

रविशंकर प्रसाद ने पेगासस विवाद पर कहा कि इसके जरिए संसद में व्यवधान डालने का प्रयास किया गया और देश में आधारहीन एजेंडा तैयार किया गया क्योंकि कांग्रेस का आधार घटता जा रहा और वह हार रही है. भाजपा नेता ने इस खबर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या नया माहौल बनाने के लिए मानसून सत्र से पहले 'पेगासस' की कहानी को सामने लाने की कोई योजना थी? उन्होंने कहा, 'पेगासस मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू क्यों होता है? क्या कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू करना है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए.'

कंपनी कर रही है खंडन

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अजीब स्थिति है. कंपनी (एनएसओ ग्रुप) इसका खंडन कर रही है और कह रही है कि उसके अधिकतर उत्पादों को पश्चिमी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो 'पेगासस' कहानी में भाजपा या भारत सरकार के किसी भी संबंध को साबित करता है. और क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एमनेस्टी जैसी संस्थाओं का कई मायनों में भारत विरोधी घोषित एजेंडा था. जब उनसे उनकी फंडिंग का स्रोत पूछा जाता है तो वे कहते हैं, भारत में काम करना मुश्किल है."

