राधा-कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग बेचने से नाराज हुए लोग, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बायकॉट अमेज़न, लोग बोले- अगली बार ग्राहक नहीं मिलेंगे

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न एक बार फिर विवादों में आ गई है. आरोप है कि राधा-कृष्ण की एक आपत्तिजनक पेंटिंग कंपनी ने जन्माष्टमी के दिन बेची. इसके बाद Amazon (अमेज़न) सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गई है. हिंदू जनजागृति समिति ने भी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. समिति ने बेंगलुरु के सुब्रमण्यम नगर पुलिस स्टेशन को एक ज्ञापन सौंपकर अमेज़न के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है. जनजागृति समिति ने कंपनी के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में जल्द से जल्द आपत्तिजनक तस्वीर को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है.

दूसरी ओर जन्माष्टमी सेल में इस आपत्तिजनक पेंटिंग को एक्सोटिक इंडिया वेबसाइट पर भी बेचा जा रहा था. वहीं बेंगलुरु स्थित एक सेलर द्वारा इसे अमेज़न पर बेचा जा रहा था. वहीं हिंदू संगठन ने बाद में एक ट्वीट में दावा किया कि हंगामा होने और ट्विटर पर ‘बायकॉट Amazon’ ट्रेंड होने के बाद अमेज़न और एक्सोटिक इंडिया ने पेंटिंग को वापस ले लिया.

एक्सोटिक इंडिया ने भी माफी मांगते हुए ट्वीट किया, ‘हमारे संज्ञान में लाया गया कि हमारी वेबसाइट पर एक अनुचित आपत्तिजनक पेंटिंग अपलोड की गई थी. उसे तुरंत हटाया गया. हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं, कृपया हमारे खिलाफ #Boycott_ExoticIndia, #boycott_exoticlndia ट्रेंड ना करवाएं, हरे कृष्ण.’

It was brought to our notice that an inappropriate image was uploaded on our website. The same was brought down immediately.

We sincerely apologise,Pls dont #Boycott_ExoticIndia #boycott_exoticlndia

Hare Krsna. 1/2 @HinduJagrutiOrg @SanatanPrabhat @mp_hjs

— Exotic India Art (@exoticindiaart) August 19, 2022