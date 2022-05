IAS कपल का हुआ ट्रांसफर तो सोशल मीडिया पर आ गई मीम्स की बाढ़, एक ने लिखा- गेस करो हम कहां हैं?

नई दिल्ली. त्यागराज स्टेडियम में बीते गुरुवार को आईएएस दंपति द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग करते पाए जाने के बाद नई दिल्ली से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है. आईएएस संजीव खिरवार को लद्दाख भेजा गया है, जबकि उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. IAS दंपति स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर विवादों में घिर गए थे. वहीं दोनों का ट्रांसफर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #DogWalkingIAS भी ट्रेंड कर रहा है. इस दौरान कुछ यूजर्स ने फिल्म बागबान का गाना- मैं यहां, तू वहां.. गाने का मीम शेयर किया है.

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आईएएस संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू धुग्गा अपने कुत्ते को त्यागराज स्टेडियम में टहलाने के लिए ले जाते थे. दंपति द्वारा कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम में प्रमुख एथलीट और कोच को ट्रेनिंग को समय से पहले खत्म करने को कहा जाता था. इसके बाद मजबूरीवश आईएएस दंपति के खिलाफ शिकायत की गई. वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

#WhereWillTheDogGo

Poor dog is confused that with whom he should go ?? pic.twitter.com/9DGr2LXU8a — Pankaj Gulati (@panky101) May 26, 2022

The IAS Couple who walked kutta in Delhi stadium ( Sanjeev Khirwar & wife Rinku Dugga ) have been transferred to #Ladakh and #ArunachalPradesh .

Govt should ends IAS jobs they good for Nothing .#WhereWillTheDogGo #IASOfficer #morningmotivation pic.twitter.com/PBz232S0Wk — भावना मंत्री (@FeelingMinister) May 27, 2022

इसके बाद विवाद को बढ़ता देख खिरवार को लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया. इस दौरान यूजर्स ने जमकर मजे लिए. किसी ने सवाल किया कि कुत्ता कहां जाएगा तो वहीं कुछ ने फिल्मों के डॉयलाग शेयर करना शुरू कर दिया. आइए आपको दिखाते हैं शेयर किये गए मजेदार मीम्स.

IAS couple to their Dog at walk time tomorrow pic.twitter.com/9906IWeezp — (@AndColorPockeT) May 26, 2022

सरकार के सूत्रों ने बताया कि विवाद बढ़ता देख गृह मंत्रालय ने दिल्ली के प्रमुख सचिव से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी. इसके बाद रिपोर्ट सौंपने पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि स्टेडियम में रात के 10 बजे तक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे.

