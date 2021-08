'20 साल में जो बनाया सब खत्म हो गया' - भारत पहुंचते ही भावुक हुआ अफगानिस्तान का सिख सिनेटर

गाजियाबाद. काबुल (Kabul) में तालिबान (Taliban) का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी जारी है. रविवार को भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) का विमान कुल 168 यात्रियों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा. इनमें से 107 भारत के नागरिक हैं. भारतीय सरजमीं पर उतरने के बाद इन लोगों का दर्द फूट पड़ा और कैमरे के सामने नम आंखों से अपनी कहानियां बताई. फिलहाल इन यात्रियों की एयरबेस पर आरटी-पीसीआर जांच (RT-PCR) कराई जा रही है.

अफगानिस्तान से भारत पहुंचे नरेंद्र सिंह खालसा नाम के शख्स पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपना दुख बयां करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा, ‘मुझे रोना आ रहा है… जो भी कुछ 20 सालों में बना था अब सब खत्म हो गया है. सब जीरो हो गया.’ खालसा अफगानिस्तान में सांसद थे. बातचीत के दौरान पत्रकार लगातार उन्हें ढांढस बंधाते रहे. हाल ही में खबर आई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिया है.

#WATCH | 168 passengers, including 107 Indian nationals, arrive at Hindon IAF base in Ghaziabad from Kabul, onboard Indian Air Force’s C-17 aircraft

Passengers are yet to come out of the airport as they will first undergo the #COVID19 RT-PCR test.#Afghanistan pic.twitter.com/x7At7oB8YK

— ANI (@ANI) August 22, 2021