2नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि एक मजबूत विदेश नीति किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है और यह पेट्रोल से लेकर आईफोन की कीमतों तक हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के मेगा पब्लिक आउटरीच के तहत एनआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे.

दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि विदेश नीति के फैसले हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा कि अच्छी विदेश नीति के बिना, पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होगी, खाना पकाने के तेल की कीमत बहुत अधिक होगी. आपके द्वारा खरीदा जाने वाले अगले आईफोन की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी.

#WATCH | External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, “Russia’s main economic partner was the Western countries, after the Ukraine conflict that way was closed. Russia is turning towards Asia…Our trade before the Ukraine conflict was around 12-14 billion dollars, our trade… pic.twitter.com/rFHGR4lDQx

