गुजरात में मिली दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी, नाम रखा गया नरसिंह मेहता', जानें क्या है वजह

जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ में एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है. यह मकड़ी राज्य के गिरनार वन्य जीव अभ्यारण में मिली. मकड़ी का नाम 15वीं सदी के विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर नरसिंह मेहता रखा गया है. मकड़ी की खोज भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी की छात्रा ने की है. मकड़ी की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. जतिन रावल ने कहा कि मकड़ियों की विश्व सूची में एक और अतरिक्त नाम जुड़ गया जहां वर्तमान में मकड़ियों की लगभग 49,000 प्रजातियां मौजूद हैं.

आपको बता दें कि संत कवि नरसिंह मेहता अपनी प्रसिद्ध कविता ‘वैष्णव जन तो तेने कहिये’ के लिए जाने जाते हैं. इस कविता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गाया करते थे और इसी के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अहिंसा का बढ़ा पाठ पढ़ाया. नरसिंह मेहता जूनागढ़ के रहने वाले थे. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि यही वजह थी कि मकड़ी का नाम संत कवि के नाम पर रखा गया.

Junagadh, Gujarat | We’ve discovered a new species of spider ‘Narsinh Mehta’- named after poet-saint Narsinh Mehta.This is another addition to the world spider catalogue which at present has about 49,000 regd species:Dr Jatin Rawal, Professor,Bhakta Kavi Narsinh Mehta University pic.twitter.com/9UxmEcuw5b

