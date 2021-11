Fact Check: इन YouTube चैनल्स से रहें सावधान जो सरकारी योजनाओं के नाम पर लूट रहे पैसे, सरकार ने किया आगाह

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की प्रेस इकाई ने एक वीडियो जारी कर आम लोगों से उन यूट्यूब चैनल्स (Fake Youtube Channels)के आगाह रहने की अपील की है जो केंद्र सरकार के नाम पर फर्जी जानकारियां जारी कर रहे हैं. 50 सेकंड के वीडियो में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट (PIB Fact Check) ने लोगों को चेताया है. फैक्ट चेक यूनिट ने एक ट्वीट में कहा- ‘कुछ YouTube चैनल ऐसी सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देते हैं, जो वास्तविकता में है ही नहीं. धोखेबाजों द्वारा गलत इरादे से बनाई गई सामग्री के झांसे में न आएं.’

वीडियो में कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे – सरकारी अपडेट (Sarkari Update), योजना फॉर यू ( Yojna 4u,) सरकारी योजना (Sarkari योजना) का नाम और उदाहरण दिए हैं जिनके जरिए से सरकार के नाम पर जालसाजी को अंजाम दिया जाता है. वीडियो में कहा गया है ‘यूट्यूब पर सरकार के नाम पर फर्जी स्कीमों से सावधान रहें. कई यूट्यूब चैनल्स पर यह दावा किया जाता है कि वह सरकार की विभिन्न स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन सबके झांसे में ना आएं.’

Some YouTube channels provide details related to various government schemes, which do not exist in actuality.

Beware! Don’t fall for content curated by fraudsters with malicious intent.#PIBFactcheck pic.twitter.com/UKmK0V76BE

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2021