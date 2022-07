इस Pigeon का करतब देख लोग बोले- यह तो 'कबूतरों का विद्युत जामवाल' निकला, देखें VIDEO

नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल रहते हैं. इनमें बहुत सारे वीडियो वाइल्फ लाइफ से भी जुड़े होते हैं, जिन्हें यूजर्स द्वारा बहुत पसंद किया जाता है. जानवरों और पक्षियों के बहुत से मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो शेयर करने वाले डेडिकेटेड हैंडल्स भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं.

कुछ वायरल वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप बार बार उसे रिपीट करना चाहेंगे. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कबूतर बैकफ्लिप यानी उलटबांसियां मार रहा है. इस वायरल वीडियो पर लोगों के तरह तरह के मजेदार कॉमेंट्स आ रहे हैं. इस वीडियो को फिगेन (Figen/@TheFigen) नाम के ट्विटर हैंडल पर 28 जुलाई को पोस्ट किया गया था. अबतक इस वीडियो को 4.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

The best backflip ever!pic.twitter.com/paXXsU1ewr

— Figen (@TheFigen) July 28, 2022