नई दिल्‍ली. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से विकसित किए गए पिनाका ईआर मल्‍टीबैरल रॉकेट लॉन्‍चर सिस्‍टम (Pinaka Multi Barrel Rocket Launcher) का सफल परीक्षण कर लिया गया है. यह परीक्षण इस सिस्‍टम के एस्‍सटेंडेड रेंज यानी बढ़ी हुई रेंज का किया गया है. इसे डीआरडीओ की पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (ARDE) लैब और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL) ने मदद से डिजाइन किया है. अब इस तकनीक को भारतीय इंडस्‍ट्री को हस्‍तांतरित किया जाएगा.

पिनाका ईआर उस पिनाका सिस्‍टम का अपग्रेडेड वर्जन है, जो पिछले दशक से भारतीय सेना के पास सेवा में है. इस सिस्‍टम को मारक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए विकसित किया गया है. इसके साथ ही एडवांस्‍ड टेक्‍नोलॉजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम किया जा रहा है. इससे पहले ओडिशा में जून पिनाका के मल्‍टी बैरल रॉकेट सिस्‍टम का परीक्षण किया गया था. जानकारी के अनुसार पिनाका रॉकेट प्रणाली के विस्तारित रेंज के तहत 45 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदा जा सकता है. रॉकेट के जरिये लक्ष्‍य पर काफी सटीकता से भी निशाना साधा गया है.

#WATCH | Extended Range Pinaka (Pinaka-ER) Multi Barrel Rocket Launcher System successfully tested at Pokhran Range. The system is designed by DRDO Laboratory ARDE along with HEMRL, Pune, the technology has been transferred to the Indian industry.

