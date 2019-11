RECP पर पीयूष गोयल ने सोनिया गांधी पर किया पलटवार, दागे कई सवाल

Smt. Sonia Gandhi ji has suddenly woken up to RCEP and FTAs.So where was she

- When trade deficit with RCEP nations increased from $7 Billion in 2004 to $78 Billion in 2014?

- When her Govt forced India to join RCEP negotiations with China in 2011-12.



- When FTA with ASEAN was signed in 2010?

- When FTA with South Korea was signed in 2010?

- When FTA with Malaysia was signed in 2011?

- When FTA with Japan was signed in 2011?

When her Govt. opened 74% of its market to ASEAN countries but richer countries like Indonesia opened only 50% for India? Why did she not speak against giving larger concessions to richer countries

Where was Sonia ji when her Govt agreed to explore an India-China FTA in 2007? I hope ex PM Dr Manmohan Singh will speak up against this insult to him

PM @narendramodi ji has highlighted that RCEP must be a win-win “We too would like a win-win outcome. We believe that for this, addressing our concerns over unsustainable trade deficits is important.” https://t.co/3kDKx1taXh

. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने प्रस्तावित रीजनल कंप्रेहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरिशिप (आरईसीपी) और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की टिप्पणियों का जवाब दिया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि संप्रग सरकार में ही भारत इस समझौते के लिए वार्ता में शामिल हुआ था.पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट किया, ‘सोनिया गांधी जी आरसीईपी और एफटीए को लेकर अचानक जाग गई हैं. जब आसियान के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब दक्षिण कोरिया के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब मलेशिया के साथ एफटीए पर 2011 में हस्ताक्षर हुए थे, जब जापान के साथ 2011 में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं?’उन्होंने ट्वीट किया, ‘वह (सोनिया गांधी) तब कहां थीं जब उनकी सरकार ने आसियान देशों के लिए अपना 74 प्रतिशत बाजार खोल दिया था, लेकिन इंडोनेशिया जैसे अमीर देशों ने भारत के लिए केवल 50 प्रतिशत बाजार खोला था? वह अमीर देशों को भारी छूट देने के खिलाफ क्यों नहीं बोलीं?’गोयल ने ट्वीट किया,‘‘ उस समय सोनिया जी कहां थी, जब उनकी सरकार 2007 में भारत-चीन एफटीए पर विचार करने पर सहमत हुई थीं? मुझे उम्मीद है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ़ मनमोहन सिंह उनके इस अपमान के खिलाफ बोलेंगे.’’सोनिया ने एशिया-प्रशांत के 16 देशों के साथ प्रस्तावित आरसीईपी समझौते का उल्लेख करते हुए कहा था, ‘सरकार के कई निर्णयों से अर्थव्यवस्था को क्या कम नुकसान नहीं हुआ था कि अब वह आरसीईपी के माध्यम से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है. इससे हमारे किसानों, दुकानदारों, लघु एवं मध्यम इकाइयों पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे.’