नई दिल्‍ली. मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज दोपहर दो बजे ही मणिपुर पर चर्चा हो. विपक्षी दल के सदस्‍य उन्‍हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे पहले ही सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन खराब कर चुके हैं.

पीयूष गोयल ने कहा, ‘जब सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा हैं. सदन के 9 दिन बर्बाद हो गए. देश देख रहा है. मैं हैरान हूं कि डिबेट से भागकर विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है. ये लोग क्या छिपाना चाहते हैं. इनकी दाढ़ी में कुछ काला है. कोई न कोई तकलीफ है, जिससे ये भाग रहे हैं. ये मणिपुर की सच्चाई सामने नहीं लाने दे रहे हैं.’

