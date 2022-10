नई दिल्ली. आज यानी 24 अक्टूबर को देशभर में और दुनिया में मौजूद करोड़ों भारतीयों द्वारा दीपावली मनाई जा रही है. भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने देशभर के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. आइये जानते हैं कि देश के सुप्रीम लोगों ने इस पर्व को लेकर क्या कहा है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. पीएम ने लिखा कि “दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा “सभी देशवासियों को दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं! प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर, हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्ज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें. मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा “रोशनी का त्योहार मना रहे लाखों हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों के लिए मैं #HappyDiwali की शुभकामनाएं भेजता हूं. आपका नया साल आशा, खुशी और समृद्धि से भरा हो. साल मुबारक.

To the millions of Hindus, Jains, Sikhs, and Buddhists celebrating the Festival of Lights, @DrBiden and I send our best wishes for a #HappyDiwali. May your new year be filled with hope, happiness, and prosperity. Sal Mubarak.

