नई दिल्‍ली. विदेश मंत्रालय ने अब कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच बाली में हुई मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बॉर्डर मामले में स्थिरता लाने पर बातचीत हुई थी. विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी ने बाली जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-चीन संबंधों को ‘स्थिर करने की आवश्यकता’ पर चर्चा की थी.

हालांकि इससे पहले, यह बताया गया था कि पीएम मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ने केवल शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया गया था. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि प्रधान मंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच बॉर्डर मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों को स्थिर करने के बारे में भी बात की थी.

