सौराष्ट्र-तमिल संगमम का पहला जत्था रवाना, पीएम मोदी ने ट्वीट कर की तारीफ, कहा- नजर आ रहा है उत्साह

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौराष्ट्र-तमिल संगमम के वास्ते पहले जत्थे को ले जाने के लिये विशेष रेलगाड़ी को मदुरै से झंडी दिखाकर रवाना किये जाने की सराहना की है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘पुत्ताण्डु के विशेष अवसर पर, मदुरै से वरावल की विशेष यात्रा का शुभारंभ. एसटीसंगमम अत्यंत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक है और उसने बहुत सकारात्मक वातावरण बनाया है.’

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने वातावरण की जीवंतता व सकारात्मकता की आगे और प्रशंसा की है. संगमम की यात्रा के दौरान व्याप्त त्यौहारी माहौल के बारे में सौराष्ट्र-तमिल संगमम के एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बहुत बढ़िया! एसटीसंगमम के विषय में उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है.’ भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत राज्य के कम से कम 3 हजार लोगों को पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की यात्रा की योजना बनाई है.

10 दिवसीय कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगमम (STMM) का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच प्राचीन रिश्तों को उजागर करने के साथ ही तमिलनाडु के लोगों को पीएम मोदी के गुजरात मॉडल से परिचित कराना है. सौराष्ट्र तमिल संगम मोदी सरकार की एक भारत, श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इस तरह का दूसरा कार्यक्रम है. इससे पहले काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे.

वे सौराष्ट्र-तमिल संगम के समापन समारोह में उपस्थित रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सौराष्ट्र-तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में आने वाले थे. लेकिन एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक और कर्नाटक चुनावों से जुड़ी व्यस्तता के चलते पीएम मोदी 26 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे. इस संगम की शुरुआत 17 अप्रैल से शुरू होगी और 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगी. पिछले महीने 19 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चेन्नई में सौराष्ट्र-तमिल संगम का लोगो, थीम सॉन्ग, रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच किया था.

