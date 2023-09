नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को दिल्ली से रवाना होने के बाद आज सुबह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए हैं. जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इंडोनेशिया के जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण मंत्री आई. गुस्ती आयु बिंटांग दारमावती ने उनका स्वागत किया. हवाईअड्डे पर इंडोनेशियाई सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया.

विदेश मंत्रालय (एमईए) के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पीएम मोदी के आगमन का एक वीडियो साझा किया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘यह बहुत सुबह का समय है, लेकिन उनका यहां व्यस्त कार्यक्रम है. कुछ घंटों बाद, वह भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए और उसके बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य हैं. ये दोनों गतिविधियां शामिल हैं. इसके बाद वह यहां वापस आएंगे और नई दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे.’

#WATCH | Indonesia: Members of Indian Diaspora greet and shake hands with PM Modi as he arrives at hotel in Jakarta pic.twitter.com/v8BPmXUlgW

