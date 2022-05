जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे PM मोदी, कल क्वाड शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत

टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (सोमवार को) जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे. यहां मंगलवार को वह क्वाड क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. जापान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘टोक्यो में उतर चुका हूं. इस यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा, इसके अलावा क्वाड नेताओं से मुलाकात होगी, जापानी व्यापार जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत होगी.’ क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे.

PM @narendramodi emplanes for Tokyo, where he will take part in the Quad Summit and other programmes. pic.twitter.com/SxYEqsm3dm

#WATCH | Japan: Indian diaspora in Tokyo calls PM Modi “Bharat Ma Ka Sher” as they hail him with chants and placards.

PM Modi will be participating in Quad Leaders’ Summit as part of his 2-day tour starting today, May 23. pic.twitter.com/aIQ8gyE62V

