नई संसद का उद्घाटन करके बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, मुख्यमंत्रियों के साथ चुनावी रणनीति पर कर रहे मंथन

नई दिल्ली. नए संसद भवन का उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां वह बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं. इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में गुड गवर्नेंस और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी.

दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और नगालैंड के डिप्टी सीएम यांथुंगो पैटन भी शामिल होने पहुंचे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a meeting with BJP-ruled Chief Ministers and Deputy Chief Ministers at BJP headquarters, in Delhi.

BJP national president JP Nadda, Union Home Minister Amit Shah are also present. pic.twitter.com/fVruIgS5ZE

— ANI (@ANI) May 28, 2023