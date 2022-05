रक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, आर्मी चीफ को परम विशिष्ट सेवा मेडल, देश के शहीदों को मिला सम्मान

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए. समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए. कार्यक्रम की तस्वीर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि “उस समारोह में भाग लिया जिसमें वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए.” राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह- 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए. उन्होंने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए छह मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए.

Attended the ceremony in which Gallantry Awards and Distinguished Service Decorations were conferred. pic.twitter.com/c3zVH5o13r

