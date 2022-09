शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए PM मोदी, 100 से अधिक देशों के नेता भी मौजूद

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. ANI के अनुसार शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार टोक्यो में चल रहा है. इस दौरान मोदी काफी भावुक नजर आए. पीएम मोदी के अलावा विश्व के कई नेता आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं. इसके अलावा 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों समेत 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जापान पहुंचे हैं.

गौरतलब है कि आबे पर 8 जुलाई को नारा शहर में एक भाषण के दौरान हमला किया गया था. शिंजो आबे को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 11:30 बजे ओसाका के पूर्व में नारा में गोली मार दी गई थी, जब वह सड़क पर चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां शाम 5:03 बजे आबे को मृत घोषित कर दिया गया.

Prime Minister Narendra Modi attends the State funeral of former Japanese PM Shinzo Abe in Tokyo.

Former Japanese PM Abe was shot during a speech in Japan’s Nara city on July 8th. pic.twitter.com/3e0dGTa7FT

