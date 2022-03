राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को PM मोदी ने दी विदाई, कहा- आप फिर इस सदन में आएं, मेरी कामना है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा के 72 सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई के मौके पर सदन में बोलते हुए उनको शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, ”हमने इस संसद में लंबा समय बिताया है. इस सदन ने हमारे जीवन में बहुत योगदान दिया है, जितना हमने इसमें योगदान दिया है. इस सदन के सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव को देश के चारों दिशाओं में ले जाना चाहिए. हमारे राज्यसभा सदस्यों के पास बहुत अनुभव है. कभी-कभी अनुभव में अकादमिक ज्ञान से अधिक शक्ति होती है. हम सेवानिवृत्त सदस्यों से कहेंगे ‘आ फिर से इस सदन में आओ.”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है, उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं. अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं. अनुभव का अपना एक महत्व होता है. जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को, राष्ट्र को होती है. आज जो साथी विदाई लेने वाले हैं, उनसे हम सब जो भी सीखे हैं. आज हम भी संकल्प करें कि उसमें से जो भी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ हैं, उसको आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का हम जरूर उपयोग करेंगे. जो देश की समृद्धि में काम आएगा.

PM Shri @narendramodi ‘s remarks during farewell of Rajya Sabha members. https://t.co/xRvag7Gw3p

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों से कहा, ”यह आजादी का अमृत महोत्सव है. हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है. अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं.” गौरतलब है कि साल 2022 में राज्यसभा से 72 सांसद रिटायर हो रहे हैं. रिटायर होने वाले राज्यभा सदस्यों में कपिल सिब्बल, निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय राउत, पी चिदंबरम, पीयूष गोयल, रूपा गांगुली, जयराम रमेश का नाम शामिल है.

Delhi | Retiring members of Rajya Sabha had a photo-op session with Prime Minister Narendra Modi, Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu, Dy Chairman Harivansh and Lok Sabha Speaker Om Birla, today pic.twitter.com/d32InEthtj

