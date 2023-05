VIDEO: अधीनम संतों की मौजूदगी में PM मोदी ने जब सेंगोल को किया साष्टांग प्रणाम, देखें वह खास पल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया. नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ शुरू हुआ. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा और हवन करने के बाद सेंगोल की भी पूजा की. पीएम मोदी ने राजदंड सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया. साथ ही उन्होंने वहां मौजूद साधुओं से आशीर्वाद भी लिया. इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया.

बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजा से हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पूजा की. पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा. पीएम मोदी आज धोती-कुर्ता में नजर आ रहे हैं. करीब 971 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नया संसद भवन भारत की प्रगति का प्रतीक है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है. नई संसद भवन को त्रिभुजाकार में बनाया गया है.

#WATCH | PM Modi bows as a mark of respect before the ‘Sengol’ during the ceremony to mark the beginning of the inauguration of the new Parliament building pic.twitter.com/7DDCvx22Km

— ANI (@ANI) May 28, 2023