रूस-यूक्रेन संकट के बीच PM मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियों को लेकर की हाई-लेवल मीटिंग

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन जंग के कारण बने नए वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों को लेकर रविवार को एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे.

रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई हाई-लेवल मीटिंग्स कर चुके हैं. गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अपने 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है. वैश्विक दबाव और अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों की ओर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बावजूद रूस यूक्रेन पर लगातार अपने हमले तेज करता जा रहा है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi chairs a high-level meeting to review India’s security preparedness and the prevailing global scenario in the context of the ongoing conflict in Ukraine pic.twitter.com/fgKK6Tc7eP

— ANI (@ANI) March 13, 2022