पीएम मोदी ने 50वें सीजेआई चंद्रचूड़ को दी बधाई, उज्जवल कार्यकाल की कामना की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ को भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर बधाई. उनके सार्थक कार्यकाल की कामना है.’’

Heartiest congratulations Dr Justice DY Chandrachud on being appointed as the 50th Chief Justice Of India!

Best wishes to him and look forward to work in very close coordination to ensure speedy delivery of Justice. pic.twitter.com/F7c2D8328B

