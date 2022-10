पंजाब CM भगवंत मान को PM मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई, बचपन की तस्वीर पोस्ट कर ऐसे किया धन्यवाद

एस. सिंह

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज जन्मदिन है वह आज सोमवार को 49 साल के हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आने के बाद भगवंत मान ने अपने माता-पिता के साथ बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा,”जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.. जब भी मैं इस दुनिया में हूं, मेरा देश पंजाब है.”

Birthday wishes to Punjab CM Shri @BhagwantMann Ji. May he be blessed with a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2022